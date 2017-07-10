Авіакомпанія YanAir запустила рейси з Києва до Тель-Авіва

Українська авіакомпанія YanAir з 10 липня запустила регулярні прямі рейси Київ – Тель-Авів (Ізраїль) – Київ, повідомила прес-служба міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни).

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Згідно з повідомленням, рейс виконує авіакомпанія YanAir у партнерстві з ізраїльською компанією Phoenix aviation, яка є генеральним консолідатором рейсів.

У прес-службі зазначили, що перельоти будуть виконуватися тричі на тиждень по середах, четвергах і неділях з вильотом з Києва о 5:00 за місцевим часом, з Тель-Авіва – о 18:00 за місцевим часом, а тривалість польоту складе 3 години 30 хвилин.

До кінця року в планах авіакомпанії зробити рейс щоденним.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська авіакомпанія YanAir оголосила про запуск з 9 липня регулярних прямих рейсів Одеса – Тель-Авів (Ізраїль) – Одеса.

ТОВ "Янэйр ЛТД" (YanAir) зареєстровано 15 червня 2012 року. Основна діяльність YanAir –пасажирські та вантажні авіаперевезення. Авіакомпанія, що базується в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни).