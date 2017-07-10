Ryaniar скасувала свій вихід на український ринок

Лоукостер Ryanair скасував свій запланований вихід на український ринок. Про це повідомили в ірландській компанії, пише «Мінфін».

Представники Ryanair пояснили своє рішення діями аеропорту «Бориспіль» і його гендиректора Павла Рябікіна, який відмовився виконувати досягнуті між авіакомпанією та Міністерством інфраструктури України угоди.

«Від імені українських клієнтів ми шкодуємо, що київський аеропорт продемонстрував, що Україна ще не є достатньо зрілим і надійним місцем для інвестицій. Невиконання київським аеропортом своїх зобов'язань призведе до втрати понад 500 000 клієнтів і 400 робочих місць в аеропорту тільки в перший рік, що забезпечило б значний ріст економіки України. Ми шкодуємо про те, що Львівський аеропорт став жертвою рішення київського аеропорту», — заявив комерційний директор Ryanair Девід о'брайен.

У своїй заяві Ryanair безпосередньо звинуватила МА «Бориспіль» в тому, що він зайняв позицію захисту авіакомпаній з високими тарифами. Таким чином, на думку лоукост-перевізника, аеропорт позбавляє українців доступу до найнижчими в Європі тарифами та найбільшої мережі маршрутів.

«В результаті у Ryanair немає вибору, крім як скасувати чотири нових київських маршрути і сім нових львівських маршрутів», — повідомили в компанії.

10 липня на сайті Ryanair зникла можливість придбати квитки на рейси в і з України. Це сталося після звинувачень голови аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна на адресу ірландської компанії. Він заявляв, що Ryanair поставив «нездійсненні» і «ультимативні вимоги державного аеропорту.

15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник буде літати з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

Пізніше глава аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Антонов», розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту «Бориспіль».

11 травня Рябікін заявив, що аеропорт «Бориспіль» розраховує підписати договір з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair після 5 липня 2017 року.

10 липня Рябікін заявив, що підписання контракту з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair принесе державному міжнародному аеропорту "Бориспіль" 2 млрд грн недоотриманих доходів на рік.