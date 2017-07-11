Лоукостер Wizz Air ввів спецтарифи для пасажирів скасованих рейсів Ryanair

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, ввела нові спеціальні тарифи для пасажирів, які постраждали у зв'язку з відміною авіакомпанією Ryanair запланованих рейсів з України. Про це повідомляється в прес-релізі компанії Wizz Air.

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"Wizz Air запускає унікальні тарифи від 15 до 35 євро, щоб мінімізувати незручності для пасажирів Ryanair, на яких вплинула відміна рейсів цієї авіакомпанії. Wizz Air радить бронювати місця якомога швидше, оскільки пропозиція за спеціальними цінами буде доступний згідно з наявністю вільних місць", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Ryanair заявила, що йде з України через недотримання посадовими особами аеропорту "Бориспіль" раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури.

Прес-служба Wizz Air повідомила, що пасажири, які мають квитки на скасовані рейси Ryanair між Києвом і Лондоном (аеропорти "Станстед" або "Ейндховен"), а також - Львовом і Берліном ("Шонефельд") або Вроцлавом, можуть забронювати рейси Wizz Air через сайт або колл-центр авіакомпанії. Під час подорожі пасажирам потрібно буде мати з собою оригінальне бронювання.

У повідомленні сказано, що спецтарифи діють на політ в один бік з урахуванням податків і обов'язкових зборів для подорожей до 30 листопада 2017 року, з урахуванням наявності місць. Кількість квитків обмежена місткістю літака. Перебронювання повинно бути здійснено до 17 липня.

Згідно з повідомленням, на сьогоднішній день Wizz Air пропонує своїм пасажирам 21 лоукост-маршрут у 8 країн з аеропортів Львова та Києва.