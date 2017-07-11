Porsche також потрапили в розслідування щодо "вихлопного скандалу"

В рамках "вихлопного скандалу", пов'язаного з махінаціями німецького автоконцерну Volkswagen (VW), слідчі почали розслідування і щодо Porsche, його дочірньої компанії. Прокуратура в місті Штутгарті повідомила в понеділок, 10 липня, що слідчі дії ведуться відносно співробітника Porsche, чиє ім'я не називається, а також ще однієї "дочки" Volkswagen - в США, як пише DW.

Попередньо передбачається, що в Porsche також могли маніпулювати даними з обробки вихлопних газів, а також займатися недобросовісною рекламою. Додаткових відомостей у прокуратурі не надали.

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Представники Porsche заявили, що сприймуть дії прокуратури всерйоз і зроблять все можливе, щоб справу було розслідувано максимально швидко і повною мірою. "Незалежно від нинішнього рішення прокуратури Porsche і раніше шукала і знаходила можливість спілкування з прокуратурою в Штутгарті. Ми перебуваємо в контакті зі слідством і всіляко підтримуємо розслідування", - говориться в заяві автовиробника.

Компанія Porsche сама не виробляє дизельні мотори, закуповуючи їх у концерну Audi, який також є дочірнім підприємством Volkswagen. В цілому ж Porsche не спеціалізується на автомобілях на дизельних моторах. Частка таких машин у концерну "на всіх ринках", за словами представника Porsche, не перевищує 16 відсотків, Німеччині - 36 відсотків.

На минулому тижні прокуратура в Мюнхені затримала одного з колишніх менеджерів Audi. Йому пред'явлено ряд звинувачень у зв'язку з шахрайством і недостовірної рекламою. 22 червня стало відомо, що п'ятеро колишніх менеджерів Volkswagen оголошені в США в розшук.