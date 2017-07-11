У Києві планують побудувати нову станцію метро на "червоній" лінії
Очікувана вартість робіт становить 57,56 млн грн.
У Києві на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену планують побудувати нову станцію метро. На порталі публічних держзакупівель ProZorro є відповідний тендер з пошуку підрядника.
Зазначається, що також планується побудувати депо для потягів.
"Будівництво ділянки Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену від станції "Святошин" до станції "Новобіличі" із зворотним електродепо "Новобіличі", - сказано в тексті заявки.
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Очікувана вартість робіт становить 57,56 млн грн. Проведення торгів заплановано на 14 липня.
Як повідомляв УНІАН раніше, з 15 липня у столичному метро подорожчає проїзд. Про це на своїй сторінці у Facebook нагадала речник підземки Наталка Макогон. "При запису 50 поїздок кожна коштуватиме 3,5 грн до 15 липня та 4,5 грн після 15 липня. Загалом місткість картки 100 поїздок", - розповіла вона. Крім "Політехнічного інституту" (крайнє ліве вікно), метрополітен відкриває центр обслуговування пасажирів на "Майдані Незалежності" (крайнє ліве вікно) і готує ще два.