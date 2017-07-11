Клімкін прокоментував ситуацію щодо виходу авіакомпанії Ryanair з України

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував ситуацію, що склалася навколо найбільшого лоукостера Європи - авіакомпанії Ryanair - щодо відміни раніше запланованого входу в Україну.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Ryanair – великий бізнес. Але для нас – суспільний інтерес і відкриття Європи. Маємо працювати далі. Я за #Ryanair", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 роки 11 рейсів з Києва і Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник літатиме з аеропорту «Бориспіль», при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни).

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Пізніше керівник аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що поки що не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Антонов», розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту «Бориспіль».

10 липня Рябікін заявив, що підписання контракту з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair принесе державному міжнародному аеропорту «Бориспіль» 2 млрд грн недоотриманих доходів на рік. Він назвав договір з лоукост-компанією Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, доки не буде враховано вимоги аеропорту.