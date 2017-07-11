Український уряд вирішив відновити переговори із Ryanair - Гройсман

Уряд України планує відновити переговори із авіаперевізником Ryanair. Про це розповів прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, пише Reuters.

Гройсман зазначив, що після зустрічі з Ryanair він провів спеціальне засідання з керівниками міністерства інфраструктури та головного аеропорту "Київ".

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"Ми вирішили відновити процес переговорів з компанією Ryanair", - сказав Грейсман у своїй заяві.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 роки 11 рейсів з Києва і Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник літатиме з аеропорту «Бориспіль», при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни).

Пізніше керівник аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що поки що не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Антонов», розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту «Бориспіль». 10 липня Рябікін заявив, що підписання контракту з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair принесе державному міжнародному аеропорту «Бориспіль» 2 млрд грн недоотриманих доходів на рік. Він назвав договір з лоукост-компанією Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, доки не буде враховано вимоги аеропорту.