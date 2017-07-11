Скандал навколо Ryanair: Гройсман попросить НАБУ та АМКУ оцінити перемовини з авіаперевізником

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у зв'язку зі зміною планів авіакомпанії Ryanair виходити на український ринок провів спеціальну нараду з керівництвом Міністерства інфраструктури, Міністерства юстиції, аеропорту "Бориспіль", Асоціації “Аеропортів України”, Офісу залучення та підтримки інвестицій. Про це глава уряду повідомив у Facebook.

"Останніми днями ЗМІ обговорюють тему зміни планів ірландської авіакомпанії Ryanair виходити на український ринок. Ситуація набула широкого розголосу та навіть політичного забарвлення. І поки політики з’ясовують, хто винен, страждає наш пасажир. З метою вирішення ситуації провів спеціальну нараду з керівництвом Мініфраструктури, Мін'юсту, аеропорту "Бориспіль", Асоціації “Аеропортів України”, Офісу залучення та підтримки інвестицій", - зазначив він.

За його словами, за результатами прийняли спільне рішення з яким погодилися всі учасники наради.

"Перше, звернутися до НАБУ та Антимонопольний комітет України щодо оцінки всього перебігу переговорного процесу за участі Мінінфраструктури і Міжнародного аеропорту "Бориспіль" щодо дотримання законодавства і умов конкуренції. Друге, вирішили поновити переговорний процес з Ryanair, до якого долучити разом з Міністерством інфраструктури і аеропортом «Бориспіль» директора Офісу залучення інвестицій Даніеля Білака", - повідомив Гройсман.

По-третє, як зазначив Гройсман, він доручив Мінінфраструктури прискорити розробку Стратегії розвитку транспортної галузі в авіасегменті, включаючи розробку стратегії розвитку українських аеропортів, в тому числі із залученням лоукостів.

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"Всі наші зусилля мають бути зосередженні на тому, щоб наші громадяни мали всі умови для вільного пересування", - резюмував очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 роки 11 рейсів з Києва і Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник літатиме з аеропорту «Бориспіль», при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни).

Пізніше керівник аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що поки що не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Антонов», розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту «Бориспіль».

10 липня Рябікін заявив, що підписання контракту з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair принесе державному міжнародному аеропорту «Бориспіль» 2 млрд грн недоотриманих доходів на рік. Він назвав договір з лоукост-компанією Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, доки не буде враховано вимоги аеропорту.