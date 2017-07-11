Лоукостер Ryanair розповів клієнтам, що робити з квитками на скасовані рейси

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair розіслала клієнтам, які купили квитки з/до України, лист із докладною інструкцією, що робити з ними у зв'язку зі скасуванням рейсів.

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Про це пише «Економічна правда» з посиланням на повідомлення компанії.

Згідно з цією інструкцією, у пасажира є 2 опції: отримати повну компенсацію грошей за квитки, або безкоштовно перебронювати квитки на інші рейси компанії в найближчому аеропорту.

Як повідомляється, якщо клієнт не знаходить альтернативного рейсу, гроші за квитки будуть відшкодовані протягом 21 дня.

"Ryanair щиро вибачається за незручності, заподіяні скасуванням рейсу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, лоукостер Ryanair скасував свій запланований вихід на український ринок. Представники Ryanair пояснили своє рішення діями аеропорту «Бориспіль» і його гендиректора Павла Рябікіна, який відмовився виконувати досягнуті між авіакомпанією та Міністерством інфраструктури України угоди.

10 липня Рябікін заявив, що підписання контракту з найбільшою європейською лоукост-авіакомпанією Ryanair принесе державному міжнародному аеропорту "Бориспіль" 2 млрд грн недоотриманих доходів у рік. Він назвав договір з лоукост-компанією Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.