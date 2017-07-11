Найбільший віртуальний оператор мобільного зв'язку отримав ліцензію для роботи в Україні

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), видала мобільному оператору «ТриМоб» копію ліцензії на надання послуг мобільного телефонного зв'язку на всій території України для провайдера телекомунікацій "Lycamobile Україна".

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Як повідомляється на сайті регулятора, відповідне рішення комісія прийняла на сьогоднішньому засіданні.

«ТОВ «ТриМоб» видано копію ліцензії на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України для провайдера телекомунікацій ТОВ «ЛАЙКАМОБАЙЛ Україна» на всій території України», - йдеться в повідомленні.

У спільному прес-релізі "Укртелекому" і LycaMobile голова LycaGroup Алліраджа Субаскаран повідомив про отримання ліцензування в Україні та партнерство "Укртелекому" і "ТриМоб".

«Це дасть змогу нам розширити пропозицію нашого сервісу в регіоні в найближчі тижні. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб допомогти Україні розвиватися як одному з найважливіших ринків Східної Європи і створити можливість для клієнтів контактувати з їх близькими - вдома і за кордоном", - наводяться у прес-релізі слова Субаскарана.

Директор "Укртелекому" Юрій Курмаз додав, що LycaMobile надаватиме свої послуги в Україні в партнерстві з «ТриМоб», дочірнім мобільним оператором найбільшого національного телеком-оператора «Укртелеком». Він зазначив, що «ТриМоб» презентував першу в Україні 3G-мережу, а після запуску послуги клієнти LycaMobile отримають доступ до широкої карти покриття оператора по всій країні.

Довідка УНІАН. LycaMobile - найбільший віртуальний мобільний оператор в світі, який працює в 22 країнах і є лідером міжнародного ринку передоплачених мобільних дзвінків, обслуговуючи 15 млн споживачів по всьому світу. Компанія була заснована в 2006 році.