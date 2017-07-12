Ryanair vs "Бориспіль": аеропорт озвучив свою позицію та готовий до аудиту

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" заявив про готовність до аудиту переговорного процесу з ірландським лоукостером Ryanair на предмет економічної доцільності та юридичної коректності, повідомила прес-служба компанії.

Читайте такожЛоукостер Ryanair розповів клієнтам, що робити з квитками на скасовані рейси

«Зі свого боку аеропорт "Бориспіль" готовий до будь-якого аудиту переговорного процесу з авіакомпанією Ryanair на предмет економічної доцільності, виваженості позиції керівництва аеропорту, юридичної коректності та недискримінації інших контрагентів аеропорту з позиції законодавства про захист економічної конкуренції», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначила, що керівник аеропорту готовий нести відповідальність за всі рішення, прийняті під час переговорного процесу з авіакомпанією.

«У своїй діяльності директор аеропорту, який був обраний на посаду на конкурсній основі, керується українським законодавством, трудовим контрактом та статутом підприємства», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба зазначає, що на початку переговорного процесу з авіакомпанією Ryanаir з боку аеропорту "Бориспіль" неодноразово було висловлено низку застережень про неможливість задоволення в повному обсязі їх фінансових очікувань в силу специфіки українського законодавства і конфлікту моделі лоукост-аеропорту і хаб-аеропорту, яким є "Бориспіль".

Читайте такожСкандал навколо Ryanair: Гройсман попросить НАБУ та АМКУ оцінити перемовини з авіаперевізником

«Принагідно зауважимо, що практика заходу Ryanair у центральний аеропорт не є традиційною для початку польотів відповідної авіакомпанії в інших країнах, що підтверджується як аналізом їх карти польотів, так і невдалими переговорами напередодні з іншим київським аеропортом», - додала прес-служба авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, аеропорт «Бориспіль» для задоволення вимог Ryanair свідомо зменшив ставку пасажирського збору з 17 дол. до 13 дол. для всіх авіакомпаній.

«Ставка цього збору встановлюється наказом Міністерства інфраструктури. Без відповідної зміни отримання очікуваних Ryanair 7,5 дол. за одного пасажира не могло відбутися», - повідомила прес-служба компанії.

Також у повідомленні сказано, що аеропорт "Бориспіль" змінив з урахуванням очікувань Ryanair норми публічної оферти, які встановили 80%-ну знижку від базового пасажирського збору на нових напрямках польотів.

«Нами неодноразово висловлена ​​позиція про те, що аеропорт згоден на співінвестування у новий напрямок шляхом надання 80%-ї знижки виключно в разі гарантії з боку авіакомпанії з нарощування пасажиропотоку на даному напрямку і збільшення географії польотів», - наголошується в повідомленні.

Прес-служба повідомила, що саме по останньому пункту з початку переговорного процесу з боку Ryanair йшло неприйняття аргументів.

«Зокрема, ми наполягали і продовжуємо це робити, що польоти до Лондона не можуть підпадати під дію 80%-ї знижки, оскільки за цим напрямком вже здійснюються польоти», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що аеропорт «Бориспіль» не зможе зафіксувати збір для пасажирів авіакомпанії Ryanair на рівні 7,5 дол., оскільки він залежить саме від забезпечення і нарощування пасажиропотоку на даному напрямку.

«Така позиція виявилася неприйнятною для представників лоукостера. Ми офіційно заявляємо про гарантії пасажиропотоку з боку авіакомпанії в розмірі 150 тис. пасажирів, що становить 1,5% планового пасажиропотоку "Борисполя" в поточному році», - додала прес-служба аеропорту.

У прес-службі офіційно підтвердили, що умови стимулюючої програми аеропорту "Бориспіль" є відкритими, публічними і ними можуть скористатися всі авіакомпанії, які зацікавлені в польотах з "Борисполя".

«Згідно з умовами надання знижок, аеропорт повинен отримати від авіакомпаній гарантію розширення географії польотів (нові рейси) і нарощування пасажиропотоку на відповідних напрямках протягом пільгового періоду», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair - заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, у тому числі зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник літатиме з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

Пізніше керівник аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту «Антонов», розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту «Бориспіль».

10 липня Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair, "Бориспіль" щорічно буде недоотримувати 2 млрд грн. Він назвав договір з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

У свою чергу Ryanair заявив, що скасовує вихід на український ринок через недотримання посадовцями аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди із Міністерством інфраструктури України.

11 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман за результатами наради з керівництвом Міністерства інфраструктури, Міністерства юстиції, аеропорту "Бориспіль", Асоціації аеропортів України, а також Офісу з підтримки і залучення інвестицій повідомив, що переговорний процес з ірландської авіакомпанією-лоукостером Ryanair з приводу її виходу на український ринок, який був призупинений у зв'язку з неготовністю керівництва аеропорту «Бориспіль» врахувати в договорі значні пільгові вимоги компанії, буде відновлено.