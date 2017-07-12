Пасажиропотік через "Жуляни" збільшився на 60% після введення безвізу - в. о. голови Київської митниці

Пасажиропотік через аеропорт "Київ" (Жуляни) збільшився на 60% порівняно з аналогічним періодом минулого року після набуття чинності безвізового режиму між Україною та ЄС. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в. о. начальника Київської міської митниці Держфіскальної служби України, у зоні відповідальності якого знаходиться пункт пропуску "Аеропорт "Київ" (Жуляни)", Сергій Тупальський.

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За його даними, починаючи з 11 червня через цей пункт пропуску в Європу виїхали майже 40 тис. громадян, в'їхали з країн ЄС в Україну – 39,5 тис. осіб. Близько 75% подорожуючих - українці. Показники аналогічного періоду минулого року відповідно становлять 25 і 24,5 тис. осіб.

"Це перевищує всі наші очікування! До того ж збільшилася кількість міжнародних рейсів в аеропорту. Всього за місяць з'явилися 9 нових маршрутів в країни ЄС!", - додав Сергій Тупальський.

Керівник Київської митниці також подякував співробітникам митного поста "Аеропорт "Київ" (Жуляни)", які в умовах такого стрімкого зростання пасажиропотоку гідно виконують свої посадові обов'язки, забезпечують надання необхідної інформації подорожуючим, цілодобово надають митні консультації і одночасно не послаблюють роботу з виявлення порушень митних правил у відповідності з європейськими рівнями прозорості та безпеки на кордоні.

Нагадаємо, з 11 червня співробітники Державної фіскальної служби та Державної прикордонної служби України перейшли на посилений режим контролю в прикордонних пунктах пропуску у зв'язку з очікуваним збільшенням пасажиропотоку через кордон в зв'язку з набуттям чинності безвізового режиму між Україною та ЄС. Тоді відомства очікували збільшення пасажиропотоку орієнтовно на 30%.