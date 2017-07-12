На шляху до 4G: телеком-регулятор відправив в Кабмін проект постанови про ціну ліцензій

12:59, 12 липня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Комісія вважає, що до кінця поточного року Україна має великі шанси провести відкриті тендери в діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц на видачу 4G-ліцензій.

Ілюстрація REUTERS

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), направила на розгляд уряду проект постанови про розміри плати за видачу 4G-ліцензій в діапазоні 1800 МГц, повідомила прес-служба регулятора на офіційному сайті.

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«Стартову вартість ліцензії на використання 10 МГц (2*5 МГц) в усіх регіонах України пропонується визначити на рівні 265 млн грн. Рішення НКРЗІ має абсолютну підтримку галузі, про що свідчить спільне звернення операторів телекомунікацій «Київстар», «МТС Україна» і «Лайфселл», які зараз є користувачами радіочастотного ресурсу в діапазоні 1800 МГц», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, комісія вважає, що до кінця поточного року Україна має великі шанси провести відкриті тендери в діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц на видачу 4G-ліцензій.

"Ці заходи створять умови для подолання технологічного розриву з європейськими країнами та залучення України до участі в проектах ЄС щодо технологій вже 5-го покоління", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 4 липня затвердив умови конкурсу з продажу частот в діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G з початковою вартістю 6,3 млрд грн.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян пропонує при видачі ліцензій зобов'язати мобільних операторів покривати всю територію України мобільним зв'язком 4G.

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Теги: #4G-зв'язок#зв'язок четвертого покоління#НКРЗІ