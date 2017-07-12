"Укрзалізниця" хоче створити лізингову компанію спільно з американцями

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» планує спільно з американськими компаніями Amsted Rail і The Greenbrier Companies створити лізингову компанію, яка буде надавати вагони українським перевізникам, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook глава «Укрзалізниці» Войцех Балчун.

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«Одне з ключових проблемних питань для ринку - недостатня кількість вагонів. Разом з нашими партнерами Amsted Rail і The Greenbrier Companies, які активно співпрацюють з EBRD, Еximbank і OPIEK, вже знаємо, що робити. Плануємо спільно створити в Україні лізингову компанію, яка буде надавати українським перевізникам 10 тис. вагонів», – написав Балчун.

Він також повідомив, що парк для лізингової компанії мають намір побудувати спільно з іншими національними виробниками.

«Укрзалізниця» не хоче йти далі шляхом латання дірок дідівськими методами в стратегічних проблемах галузі, тому будує нові процеси з компаніями, що мають підтверджену історією надійність, новітні технології, світове визнання і повна відсутність корупції», - додав голова «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» за підсумками січня-червня 2017 року отримала 103,1 млн грн чистого прибутку проти 3,8 млрд грн чистого збитку за аналогічний період минулого року.

За шість місяців 2017 року збитки від перевезення пасажирів становили 5,4 млрд грн, що на 1,3 млрд грн більше, ніж за 6 місяців 2016 року.

Раніше, 6 липня «Укрзалізниця» об'єднала всі підрозділи пасажирських перевезень шести регіональних філій в одну філію «Пасажирська компанія».

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті.