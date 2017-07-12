У Львові взяли курс на боротьбу з неправильно припаркованими авто: планують блокувати колеса

Львівські патрульні та працівники "Муніципальної дружини" планують першими в Україні випробувати новий спосіб боротьби з порушенням правил паркування – блокування коліс автомобілів. Про це під час наради у Львівській міськраді заявив начальник управління патрульної поліції Львова Роман Пилипенко, передає Zaxid.net.

Зокрема, за словами начальника управління безпеки міста ЛМР Юрія Діля, за минулий рік евакуювали 560 неправильно припаркованих автомобілів, тобто менше двох авто на добу.

Як уточнив Діль, патрульна поліція спільно з ЛКП "Муніципальна дружина" напрацьовує новий спосіб боротьби з порушеннями правил паркування – встановлення пристроїв тимчасового блокування коліс.

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Планується, що "муніципали" встановлюватимуть на неправильно припарковані автомобілі пристрої блокування коліс та лишатимуть номер телефону, зателефонувавши за яким, водій зможе викликати "муніципалів" та патрульних для зняття блокування.

При цьому водій заплатить штраф у сумі 255 грн за порушення правил паркування, а також оплатить вартість блокування коліс. Якою буде вартість блокування і коли воно почне діяти, поки не відомо.

Наразі патрульні та "муніципали" опрацьовують юридичні та фінансові нюанси нововведення. Після цього "Муніципальна дружина" придбає пристрої для блокування та мікроавтобус, яким групи "муніципалів" їздитимуть у рейди для виявлення порушників правил паркування.

Як повідомляв УНІАН, у червні Рада ухвалила урядовий Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю.