Україна та Молдова за підтримки місії ЄС восени запускають потяг Одеса-Кишинів

Одеська обласна державна адміністрація заявляє, що восени цього року почне курсувати модернізований потяг Одеса-Кишинів (Молдова).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, питання запуску потягу обговорили в Одесі під час робочої зустрічі 11 липня представники залізниць України та Молдови за участю голови ОДА Максима Степанова і представників EUBAM (Місія Європейського союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні).

Відзначається, що 17 липня залізниця Молдови звернеться до Міністерства інфраструктури України для узгодження всіх фінансових питань.

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Степанов зазначив перспективність і нові можливості, які відкриваються при запуску нового потяга. Зокрема, перспективи продовження маршруту з Одеси до курортного селища Затока Білгород-Дністровського району області, а з Кишинева - до Бухареста (Румунія).

«Є перспектива зробити його (потяг - УНІАН) більш вигідним для туристів у напрямку Затока - Одеса - Кишинів - Бухарест. З боку обладміністрації ми готові підтримати проект від початку до кінця. Ми розуміємо, наскільки це вигідно обом сторонам», - сказав Степанов.

Зокрема, в літній період туристам, які прямують до Затоки, не доведеться здійснювати пересадку, а введення безвізового режиму заохотить їх здійснювати подорожі до Румунії.

«Також новий потяг зручніший за автомобіль. Взимку, коли автодороги часто замітає снігом, до Кишинева комфортніше добиратися поїздом. Якщо час поїздки становитиме три з половиною години, то пасажиропотік збільшиться в рази», - зазначив Степанов.

Сучасний дизель-поїзд, оснащений кондиціонером, відеоспостереженням та Wi-Fi, буде розрахований на 260 пасажирів. Спочатку тривалість поїздки становитиме 4 години 15 хвилин. У перспективі час у дорозі скоротитися до 3 годин 30 хвилин за рахунок митних перевірок під час руху поїзда.

Голова Місії EUBAM Ендрю Тесор'єр наголосив на важливості цієї події для транспортної мережі України, а також - для розвитку бізнесу, туризму.

«Це відкриє нові інвестиційні можливості, полегшить життя громадянам трьох країн, які хочуть зустрітися один з одним. Нам приємно приєднатися до цього проекту. Наша основна мета - хороший сервіс і швидкість доставки пасажирів. Упевнений, що разом ми досягнемо відмінних результатів. Одеса - місто з неймовірним потенціалом», - зазначив посол Тесор'єр.

Як пояснили в ОДА, зараз між Одесою і Кишиневом нерегулярно курсує старий дизельний потяг у складі 4 вагонів з сидячими місцями. Він розрахований на 120 пасажирів, час у дорозі становить 4 години 20 хвилин.