З Харкова запустять автобусний рейс в Познань

Автобуси з Харкова у Познань почнуть ходити, 1 серпня, повідомляє прес-служба ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій».

Читайте такожЗ Харкова до Львова запускають автобусний рейсУ жителів міста Харкова з'явиться можливість їздити в Познань на автобусі. Відправляються автобуси через день з центрального автовокзалу об 11:15. Дістатися з Харкова у Познань можна буде за 18 годин. Квиток коштуватиме 1100 грн.

Курсуватиме автобус через Краків, Катовіце, Вроцлав. Прибуватиме в Познань автобус о 17:00 на наступний день після виїзду з Харкова.

В даний час з Харкова у Познань можна доїхати поїздом, що прибуває в місце призначення за 44 години.