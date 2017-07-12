З Харкова запустять автобусний рейс в Познань
15:07, 12 липня 2017Транспорт/Звя'зок
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Дорога займе 18 годин, а вартість квитка складе 1100 грн.
Перший автобус піде в рейс 1 серпня /kh.vgorode.ua
Автобуси з Харкова у Познань почнуть ходити, 1 серпня, повідомляє прес-служба ПАТ «Харківське підприємство автобусних станцій».
Читайте такожЗ Харкова до Львова запускають автобусний рейсУ жителів міста Харкова з'явиться можливість їздити в Познань на автобусі. Відправляються автобуси через день з центрального автовокзалу об 11:15. Дістатися з Харкова у Познань можна буде за 18 годин. Квиток коштуватиме 1100 грн.
Курсуватиме автобус через Краків, Катовіце, Вроцлав. Прибуватиме в Познань автобус о 17:00 на наступний день після виїзду з Харкова.
В даний час з Харкова у Познань можна доїхати поїздом, що прибуває в місце призначення за 44 години.
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