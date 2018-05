На тлі виходу Ryanair лоукостер Wizz Air заявив про розширення своєї діяльності в Україні

Компанія Wizz Air, найбільша лоукост-авіакомпанія в Центральній і Східній Європі і ведучий лоукост-перевізник України, сьогодні оголосила про подальше розширення діяльності в Києві.

"Компанія додасть третій літак Airbus A320 на свою київську базу в аеропорту Жуляни з квітня 2018 року, на 10-му році діяльності бази WIZZ в місті. Протягом того ж місяця WIZZ запустить два нових маршрути з Києва у Лісабон, Португалія і Таллінн, Естонія, а також збільшить частоту рейсів на найбільш популярних напрямках – 11 додаткових рейсів на тиждень в рамках літнього розкладу WIZZ з Києва в 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що WIZZ безперервно працює в Україні з 2008 року, і сьогоднішнє оголошення призведе до додаткових інвестицій у київську базу компанії в розмірі майже 300 мільйонів доларів, а також до зростання кількості посадочних місць більше, ніж 1,5 мільйони (+97% порівняно з попереднім роком). Починаючи з 19 квітня 2018 року, новий літак буде забезпечувати перельоти за двома новими маршрутами, з Києва в Таллінн і Лісабон. Рейс WIZZ Київ-Лісабон стане єдиним прямим сполученням між двома столицями. Частота рейсів на найбільш популярних напрямках WIZZ з Києва також збільшиться з появою нового літака: буде доданий один рейс на тиждень в Братиславу, Копенгаген і Дортмунд, а також два рейси на тиждень у Кельн, Меммінген, Ларнаку і Ганновер.

"Мережа низьких тарифів WIZZ надає можливості для доступних подорожей між Україною та іншими країнами Європи. Динамічний розвиток діяльності WIZZ в Україні продовжить стимулювати економіку країни, як і останні 10 років, що призведе до збільшення зайнятості у сферах авіації і туризму та підтримки понад 550 робочих місць цього року в суміжних галузях по всій країні", - підкреслили в компанії.

За перші шість місяців 2017 року понад 193 000 пасажирів скористалися послугами WIZZ на українських маршрутах, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У 2017 році WIZZ відновила роботу у Львові завдяки нещодавно запущеним польотів у Вроцлав і Берлін, а також поповнила свій київський авіапарк другим літаком Airbus A320, який покриє п'ять нових маршрутів, починаючи з серпня. Після розширення до трьох літаків в 2018 році, штат співробітників Wizz Air в Києві становить понад 100 осіб, а рейси компанії будуть з'єднувати українську столицю з 21 пунктом призначення в 11 європейських країнах.

На прес-конференції в Києві, Оуен Джонс (Owain Jones), головний корпоративний директор Wizz Air, зазначив: "Сьогодні ми раді повідомити цікаві новини для всіх наших українських клієнтів, ще раз підкреслюючи відданість Wizz Air Україні. Ми раді, що відзначимо десятиліття безперервної роботи в Україні додаванням третього літака Airbus A320, який приєднається до нашого Київському парку в квітні 2018 року, що створить нові робочі місця в Wizz Air, а також підтримає майже 1500 робочих місць в авіаційній, туристичної та інших суміжних галузях України. Завдяки майже подвоєння кількості місць в 2018 році на 21 маршруті з України, ми надаємо все більшій кількості українських клієнтів приголомшливу можливість подорожувати по самим низьким цінам і насолодитися відмінним сервісом Wizz Air. Вся команда WIZZ буде рада вітати наших клієнтів на нові маршрути до Талліна і Лісабона і продовжувати розвивати нашу українську мережу по всій країні".

Довідка УНІАН. Wizz Air, найбільший лоукост перевізник у Центральній і Східній Європі, пропонує рейси з більш ніж 500 маршрутами з 28 баз, з'єднуючи 141 напрям в 42 країнах. Флот авіакомпанії складається з 83 літаків Airbus A320 і A321. Команда з близько 3 000 співробітників забезпечує сервіс і низькі ціни, завдяки чому Wizz Air стала вибором 23,8 мільйона пасажирів за підсумками фінансового року, який закінчився 31 березня 2017 року. Акції Wizz Air котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером "WIZZ" і включені в індекс FTSE 250 і FTSE All-Share Indices.

Авіакомпанія пройшла аудит на відповідність сучасним вимогам експлуатаційної безпеки IOSA (IATA Operational Safety Audit), глобального критерію безпеки авіакомпаній Міжнародної асоціації авіаційного транспорту. Wizz Air була названа "Видатною компанією 2016 року" (Value Airline of the Year) за версією одного з провідних спеціалізованих видань авіаційної галузі "Air Transport World", а також "Лоукост авіакомпанія року" (CAPA Low Cost Airline of the Year) за версією Центру Азіатсько-Тихоокеанської авіації (CAPA), провідного провайдера незалежних досліджень і аналітики на ринку авіації.