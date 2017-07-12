Авіакомпанія Qatar Airways у серпні почне польоти до України – Омелян

Катарська авіакомпанія Qatar Airways з 28 серпня буде здійснювати щоденні вильоти в український столичний аеропорт "Бориспіль" з Дохи, повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Читайте такожQatar Airways запустила найтриваліший рейс у світі

"Qatar Airways починаючи з 28 серпня 2017 буде здійснювати щоденні вильоти в "Бориспіль" з Дохи. Цьому передували переговори на рівні авіаційних служб обох країн, і злагоджена робота міністерства, посольства України в Катарі, Державіаслужби та аеропорту "Бориспіль", - написав Омелян.

Довідка УНІАН. Qatar Airways - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни-місті Доха. Станом на січень 2017 року Qatar Airways обслуговує понад 150 напрямків по всій Африці, Азії, Європі, Північній Америці, Південній Америці та Океанії зі свого центру в міжнародному аеропорту Хамад, що робить його одним з небагатьох авіаперевізників, який літає на всі п'ять населених континентів планети.

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" – державне підприємство, що забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".