Імпорт вживаних авто продовжено: Порошенко підписав закон про відтермінування "Євро-6" до 2020 року

Президент України Петро Порошенко підписав закон про перенесення введення екологічного стандарту "Євро-6" для автомобілів на 1 січня 2020 року, що дасть можливість імпортувати вживані транспортні засоби, що відповідають екологічному стандарту "Євро-5", повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат від "БПП" Роберт Горват.

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"Закон про відтермінування "Євро-6" до 2020 року сьогодні (11 липня - УНІАН) був схвалений і підписаний президентом України. Це третій закон, ініційований мною і спрямований на формування цивілізованого ринку вживаних авто. Проблема "автомобілів на іноземній реєстрації" остаточно зникне тільки тоді, коли пересічний українець зможе придбати необхідне йому авто за ціною не вище середньої в Європі, а для цього повинен бути створений цивілізований ринок вживаних авто в Україні", - написав Горват.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2017 року Верховна Рада України прийняла закон про перенесення введення екологічного стандарту "Євро-6" для автомобілів на 1 січня 2020 року.

З 1 серпня 2016 року в Україні набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт вживаних автомобілів. Термін дії даного закону встановлено до 31 грудня 2018 року.