Гройсман про провал переговорів "Борисполя" і Ryanair: для всіх авіакомпаній повинні бути рівні умови

Всі авіакомпанії в Україні, незалежно від того, працюють вони за лоукост-моделі чи ні, повинні мати рівні умови ведення господарської діяльності, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

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"Повинні бути рівні умови ведення господарської діяльності для всіх перевізників - лоукостів і не лоукостів - для того, щоб всі мали єдине конкурентне поле. Це наше завдання", - сказав він.

За словами прем'єра, провал переговорів між аеропортом "Бориспіль" і лоукост-авіакомпанією Ryanair про її вихід на український ринок демонструє необхідність якнайшвидшої підготовки стратегії розвитку українських аеропортів, яка визначить пріоритетні види діяльності для тих чи інших українських авіаційних хабів.

"Стратегія повинна бути підготовлена вже в серпні", - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, у тому числі зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник буде літати з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

Пізніше керівник аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту "Антонов", розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту "Бориспіль".

10 липня Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з Ryanair "Бориспіль" щорічно буде недоотримувати 2 мільярди гривень. Він назвав угоду з Ryanair фінансово невигідною для підприємства та відмовився її підписувати, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.