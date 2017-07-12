Ryanair не планує відновлювати переговори по Україні

Найбільша європейська авіакомпанія Ryanair поки не планує повертатися до відновлення переговорів по Україні. Про це заявили в прес-службі компанії, пише InfoResist.

"Спасибі за ваше повідомлення, але нам більше нічого додати до нашого прес-релізу від 10 липня", - сказали в лоукостері.

Так авіакомпанія прокоментувала питання про те, чи отримувала вона запрошення до відновлення переговорів і планує до них повертатися.

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Як повідомляв УНІАН, лоукостер Ryanair скасував свій запланований вихід на український ринок. Представники Ryanair пояснили своє рішення діями аеропорту «Бориспіль» і його гендиректора Павла Рябікіна, який відмовився виконувати досягнуті між авіакомпанією та Міністерством інфраструктури України угоди.

Ryanair розіслала клієнтам, які купили квитки до/з України, лист з докладною інструкцією, що робити з ними у зв'язку з відміною рейсів.