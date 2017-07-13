США зняли заборону на перевезення ноутбуків в ручній поклажі для Egyptair

Влада США скасувала заборону на використання ноутбуків на рейсах авіакомпанії EgyptAir, що прямують до США. Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство внутрішньої безпеки країни.

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Як зазначає агентство, під забороною залишилися дві близькосхідні авіакомпанії.

Про те, що заборона на перевезення електронних пристроїв на рейсах EgyptAir, які прямують до Нью-Йорка, буде знята 12 липня авіакомпанія раніше повідомила в своєму Twitter.

Саудівська авіакомпанія Saudia розмістила заяву, в якій йдеться, що 19 липня обмеження можуть бути зняті з її рейсів з Ер-Ріяда і Джидда. Щодо марокканської авіакомпанії Royal Air Maroc, як зазначає у своїй заяві джерело в управлінні авіакомпанії, обмеження на рейси з Касабланки можуть бути зняті до 19 липня.

Представник служби національної безпеки США Девід Лапан коментував, що 19 липня є "реалістичним терміном для підписання рішень щодо двох авіакомпаній".

Раніше, 10 липня, влада США зняли заборону на провезення електронних пристроїв на рейсах Kuwait Airways. Адміністрація транспортної безпеки країни прийняла таке рішення після перевірки заходів безпеки на рейсах авіакомпанії. До цього США скасували заборону на провезення електронних пристроїв, у тому числі на рейсах зі Стамбула й зі столиці Об'єднаних Арбаских Еміратів Абу-Дабі, передає РБК.

Обмеження на провезення електронних пристроїв в ручній поклажі у салоні літаків, які прямують з країн Африки і Близького Сходу, ввели в березні через загрозу терактів з використанням гаджетів. Джерело телеканалу CNN розповіло, що загроза виходила від підрозділу терористичної організації «Аль-Каїда» на Аравійському півострові.

Співрозмовник CNN зазначав, що інформацію про можливий теракт американська розвідка США підтвердила під час рейду спецназу США в Ємені. За даними джерела, терористи намагалися розробити бомби для атаки на комерційні рейси.