Електронний квиток у громадському транспорті Києва запрацює в 2018 році

Електронний квиток для проїзду в громадському транспорті в місті Києві повноцінно запрацює з другого кварталу 2018 року, повідомила прес-служба Київської міської ради.

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«Планується, що в столиці відповідна система повноцінно запрацює з другого кварталу 2018 року», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Київрада найближчим часом оголосить тендер на закупівлю обладнання для запровадження електронного квитка.

"Насамперед ми повинні докупити валідатори і бортові комп'ютери для рухомого складу «Київпастрансу». Потім - впровадити інформаційну систему електронного квитка. Це перший етап буде, і другий - це модернізація технічної бази метрополітену і підключення вже до нової системи", - зазначив директор департаменту інформаційних технологій виконавчого органу Київради Юрій Назаров.

Прес-служба додала, що, за даними Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР), у містах Західної Європи втрати при зборі виручки в міському транспорті становлять 2-3%, у Східній Європі - 2-7%. В українських містах втрати досягають 25-40%. В першу чергу це відбувається через використання паперових квитків, людський фактор і відсутність автоматичного обліку пільговиків. Депутати Київради переконані, що запровадження електронного квитка вирішить цю проблему.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня виконувач обов'язків директора з транспорту «Київпастрансу» Сергій Литвинов заявив, що «Київпастранс» запустить електронний квиток для оплати проїзду в громадському транспорті до кінця року. За його словами, першими доступ до використання електронного квитка отримають пасажири швидкісних трамваїв та електричок.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян раніше заявляв, що надходження до місцевих бюджетів від транспортної сфери можуть зрости на 20-40% завдяки впровадженню електронного квитка в міському пасажирському транспорті.