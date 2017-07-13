Порошенко вважає за необхідне здешевити роумінг між Україною та ЄС

Президент України Петро Порошенко вважає за необхідне прийняти спільні з Європейським Союзом заходи щодо зниження плати за роумінг між Україною і європейськими країнами, а також відзначив важливість інтеграції в єдиний цифровий і комунікаційний простір ЄС.

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Про це він заявив на прес-конференції за результатами зустрічі з президентом Європейської ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером в Києві в рамках саміту Україна-ЄС.

"Великі перспективи відкриваються перед Україною завдяки інтеграції в єдиний цифровий ринок ЄС. Ми про це говорили сьогодні... Ще раз наголошую перспективність створення умов для поступового зниження плати за роумінг для мобільних дзвінків і передачі даних між Україною та країнами ЄС", - сказав Порошенко.

За словами президента, вкрай важливим є створення між Україною та ЄС єдиного комунікаційного простору.

"Наполягаю на тому, що дуже важливим є розширення контактів між людьми, громадянами України та ЄС, створення єдиного комунікаційного простору", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня Порошенко заявив про початок переговорів з керівництвом та лідерами країн-членів ЄС про скасування плати за роумінг для українців, які подорожують по Європі.