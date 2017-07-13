У "Борисполі" заявили про відновлення переговорів з Ryanair у новому форматі

Аеропорт "Бориспіль" відновлює переговори з ірландським лоукостером Ryanair в новому форматі. Про це повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін на сторінці в Facebook.

"Я переконаний, що вдалося пояснити, що в ситуації з Ryanair немає місця для категоричних висновків. Я одноголосний з прем'єр-міністром в тому, що лоукост компанії повинні прийти на український ринок та для цього необхідно підготувати відповідну нормативну базу. Ми відновлюємо переговори з Ryanair у форматі Міністерство - аеропорт "Бориспіль" - Ukraine Investment Promotion Office", - написав Рябікін.

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Як повідомляв УНІАН, лоукостер Ryanair скасував свій запланований вихід на український ринок. Представники Ryanair пояснили своє рішення діями аеропорту «Бориспіль» і його гендиректора Павла Рябікіна, який відмовився виконувати досягнуті між авіакомпанією та Міністерством інфраструктури України угоди.

В авіакомпанії заявили, що поки не планують повертатися до відновлення переговорів по Україні.