Московський проспект у Харкові розширять ще на дві смуги (фото)

В даний час йдуть роботи на двох ділянках - від проспекту Льва Ландау до проспекту Петра Григоренка і від проспекту Петра Григоренка до вулиці Харківських Дивізій, передає 057.ua.

До кінця липня вздовж проспекту на цих ділянках замінять всі мережі тепло - та водопостачання, водовідведення, газові мережі, а також встановлять нові системи зливової каналізації. Дорогу розширять на дві смуги, і таким чином буде організовано чотирисмуговий рух. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Перший шар асфальту покладуть до кінця серпня, а всі роботи на цих двох ділянках завершать до кінця вересня.

Як зазначив представник генерального підрядника Володимир Рибаков, в проектних планах передбачено будівництво кишень для гальмування і смуг для розгону. Уздовж проспекту встановлять нові опори, зроблять хороше освітлення, встановлять світлофори, нові зупинкові павільйони, огорожі. Територію поруч з проспектом впорядкують, засіють новий газон.

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