Виробництво автотранспорту в Україні зросло на 73%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-червні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросла на 72,8% - до 3,621 тисячі одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

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Зокрема, виробництво легкових автомобілів зросло на 88,3% - до 3,078 тисячі штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося відносно минулорічного показника на 49,3% - до 206 штук, а автобусів зросло – в 5 разів, до 337 штук.

У червні цього року на українських заводах було вироблено 835 автотранспортних засобів, що на 95,1% більше торішнього результату червня та на 15,7% більше показника травня цього року.

У загальному обсязі автовиробництва більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких в червні відносно червня минулого року зросла на 108,9% - до 725 штук.

За даними асоціації, в минулому місяці було вироблено 67 автобусів, що на 34% більше, ніж у травні цього року і в 11 разів перевищує результат червня 2016 року.

Також було випущено 43 вантажних автомобіля, що у 4,3 рази перевищує показник травня цього року, але при цьому на 42,7% менше, ніж у червні 2016 року.

При цьому в прес-службі "Укравтопрому" відзначають, що "АвтоКрАЗ" з нез'ясовних причин відмовляється розкривати інформацію про обсяги виробництва автомобілів з серпня минулого року.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-травні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросла на 67,1% - до 2,786 тисячі одиниць.

Виробництво автотранспорту в 2016 році порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тисячі одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).