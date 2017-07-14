Лоукостер Ryanair готовий до відновлення переговорів з "Борисполем" – Омелян

Один з найбільших європейських лоукостерів авіакомпанія Ryanair готова до відновлення переговорів з державним аеропортом "Бориспіль", заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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"Вчора у мене була розмова з керівництвом Ryanair. Вони готові до відновлення переговорів, якщо ці переговори будуть дійсно переговорами. Нагадаю, що до цього моменту переговорів практично не було. Були просто публічні звинувачення. Я сподіваюся, що з підтримкою президента і прем'єра України переговори будуть завершені на вигідних умовах для України", - сказав він.

За його словами, переговори з авіакомпанією Ryanair при бажанні можливо завершити протягом тижня.

"Завершити переговори (з Ryanair – УНІАН) можливо протягом тижня. Всі позиції відомі, всі вимоги двох сторін озвучені. До взаєморозуміння залишилося 2%, якщо ми будемо зайняті державною політикою. Компанія Ryanair буде готова до переговорів, якщо українська сторона скаже, що вона готова. Я не бачу іншого варіанту розвитку подій, так як є чітка вказівка президента і прем'єр-міністра України", - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. 10 липня генеральний директор аеропорту Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанії Ryanair "Бориспіль" щорічно буде недоотримувати 2 мільярди гривень. Він назвав угоду з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

За словами Рябікіна, авіаперевізник Ryanair висуває аеропорту вимоги, які не відповідають українському законодавству. Серед них безкоштовні аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі 7,5 долара на 5 років.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про вихід з України через недотримання посадовими особами аеропорту "Бориспіль" раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України. У той же день прем'єр-міністр Володимир Гройсман за результатами наради з керівництвом Міністерства інфраструктури, Міністерства юстиції, аеропорту "Бориспіль", Асоціації аеропортів України, а також Офісу за підтримки та залучення інвестицій повідомив, що переговорний процес з ірландської авіакомпанією-лоукостером Ryanair з приводу її виходу на український ринок, який був зупинений у зв'язку з неготовністю керівництва аеропорту "Бориспіль" врахувати в договорі значні пільгові вимоги компанії, буде відновлено.