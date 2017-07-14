Україна створить власний лоукост - Омелян

В Україні можуть створити власну лоукост-авіакомпанії, з якою допоможуть іноземні інвестори. Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Україна відкриває небо для бюджетних авіакомпаній, однак є протидія з боку українського монополіста, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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"Переломити ситуацію дозволить створення нової авіакомпанії в сегменті лоукосту. Сподіваюся, зареєструємо її восени. Це приватні інвестиції: 51% — Україна, 49% — іноземці. Структура повинна бути такою, оскільки тільки компанії з українською реєстрацією можуть виконувати внутрішні рейси", – зазначив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, лоукостер Ryanair скасував свій запланований вихід на український ринок. Представники Ryanair пояснили своє рішення діями аеропорту «Бориспіль» і його гендиректора Павла Рябікіна, який відмовився виконувати досягнуті між авіакомпанією та Міністерством інфраструктури України угоди.