Скандал з Ryanair: гендиректор аеропорту "Львів" розповіла, як знайти компроміс

Генеральний директор міжнародного аеропорту «Львів» Тетяна Романовська вважає, що, незважаючи на провалені переговори аеропорту "Бориспіль" з лоукост-авіакомпанії Ryanair, можна знайти компроміс з лоукостером в ході переговорного процесу.

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«З тих пунктів контракту (з Ryanair –УНІАН), які озвучив аеропорт «Бориспіль», дуже багато ми відхилили. Існує базова угода, а є доповнення. Коли вони (Ryanair –УНІАН) у перший рік починають свої польоти, виконується тільки базова угода. Тобто не вимагається виконання того списку пунктів, які озвучив Рябікін (директор аеропорту «Бориспіль» - УНІАН). Наприклад, земля і готель. Вже на 2-3-й рік, коли вони починають літати не два рази в тиждень, а два рази в день, і бачать, що від неавіаційної діяльності є багато прибутку, то тоді вони починають претендувати на прибуток, наприклад, від паркування», - сказала вона на прес-конференції.

За словами Романовської, угода з Ryanair, яке раніше підписав аеропорт «Львів», є абсолютно законною і не суперечить законодавству.

«Після довгих переговорів з авіакомпанією Ryanair, вони взяли наші умови. Ми підписали угоду, яка є абсолютно законною і не суперечить законодавству. Ми змогли забезпечити конкурентну ціну, надання знижок за умови приросту обсягу перевезень», - сказала Романовська.

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Як повідомив УНІАН міністр інфраструктури Володимир Омелян, контракт аеропорту «Львів» з авіакомпанією «Ryanair» був підписаний ще в червні цього року. Однак в Ryanair заявили, що через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України будуть скасовані чотири нові маршрути з Києва та сім нових львівських маршрутів.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, у тому числі зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник буде літати з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

10 липня Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанії Ryanair "Бориспіль" щорічно буде недоотримувати 2 млрд грн. Він назвав угоду з Ryanair фінансово невигідною для підприємства і відмовився підписувати її, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

За словами Рябікіна, авіаперевізник Ryanair висуває аеропорту вимоги, які не відповідають українському законодавству. Серед них безкоштовні аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту і виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі 7,5 дол. на 5 років.

У свою чергу лоукостер Ryanair скасував запланований вихід на український ринок. Представники Ryanair пояснили своє рішення діями аеропорту «Бориспіль» і його гендиректора Павла Рябікіна, який відмовився виконувати досягнуті між авіакомпанією та Міністерством інфраструктури України угоди.

11 липня прем'єр-міністр Володимир Гройсман за результатами наради з керівництвом Міністерства інфраструктури, Міністерства юстиції, аеропорту "Бориспіль", Асоціації аеропортів України, а також Офісу підтримки та залучення інвестицій повідомив, що переговорний процес з ірландською авіакомпанією-лоукостером Ryanair щодо її виходу на український ринок, який був зупинений у зв'язку з неготовністю керівництва аеропорту «Бориспіль» врахувати в договорі значні пільгові вимоги компанії, буде відновлено.