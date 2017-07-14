Fiat Chrysler відкликає понад 1,3 мільйона авто по всьому світу

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в п'ятницю оголосив про відкликання автомобілів по всьому світу - 1,33 мільйона машин, що відкликаються через ймовірність розкриття подушок безпеки, а також у зв'язку з можливістю загорання генератора, повідомляє Прайм.

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З початку року FCA оголосила про приблизно 10 відгуках автомобілів по всьому світу. Серед причин називалися проблеми з самовільним розкриттям подушок безпеки, можливість раптового вимкнення систем безпеки автомобілів, дефекти склоочисників, проблеми з режимом паркування, системою гальмування і багато інших.

У п'ятницю компанія повідомила, що близько 770 тисяч автомобілів будуть відкликані через проблеми з самовільним розкриттям подушок безпеки. Через ці несправності, за даними компанії, постраждали п'ять осіб, проте жодних аварій не сталося.

Нинішній відкликання стосується 538 тисяч авто моделі Dodge Journey 2011-2015 модельного року в Північній Америці і 233 тисяч автомобілів моделі Fiat Freemont 2011-2015 модельного року по всьому світу. Дилери компанії замінять несправні дроти, які призводять до розкриття подушок безпеки, і при необхідності додадуть додатковий захист.

Крім цього FCA відкликає 565 тисяч автомобілів Chrysler 300, Dodge Charger Dodge Challenger та Dodge Durango 2011-2014 модельних років, а також Jeep Grand Cherokee 2012-2014 модельних років. Причина відкликання - ймовірність виникнення загоряння генератора при високих температурах повітря. Компанії відомо про двох потенційно пов'язаних з даною несправністю інциденти, при цьому постраждалих немає.

Fiat була заснована в 1899 році та виробляє автомобілі під брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari та Maserati. У січні 2016 року концерн оголосив про підписання угоди з купівлі останнього траншу акцій американського автогіганта Chrysler. Завершення злиття компаній очікується в 2018 році.