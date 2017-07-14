Дніпропетровська облрада додатково виділила 251 мільйон на ремонт доріг

Дніпропетровська обласна рада додатково виділила 251,1 млн грн на ремонт комунальних доріг в містах та селах області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні під час 9-ї сесії обласної ради одноголосно 96 голосами депутатів, присутніх на сесії.

За пропозицією депутатів, до кінця цього року на ці кошти буде відремонтовано 45 доріг.

Читайте такожСправу про розкрадання 10 мільйонів екс-директором Дніпропетровського облавтодору направили до суду

За словами голови Дніпропетровської облради Гліба Пригунова, спрямувати додаткові кошти на ремонт доріг стало можливим завдяки перевищенню доходів обласного бюджету за підсумками 6 місяців цього року на 421,8 млн грн.

Крім того, депутати обласної ради виділили 202,5 млн грн регіональних митних платежів, що надійшли за перше півріччя, на ремонт двох автодоріг загального користування - Н23 Кропивницький–Кривий Ріг-Запоріжжя та Р52 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка.

Довідка. Проектом обласного бюджету на 2017 рік, ухваленому в грудні минулого року, на ремонт доріг в регіоні передбачено 477 млн грн.