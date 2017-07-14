Омелян: заяви "Борисполя" про втрату 2 мільярдів через вимоги Ryanair - фікція

Заява генерального директора міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна про можливе щорічне недоотримання 2 млрд грн доходів при виконанні вимог лоукост-авіакомпанії Ryanair є фікцією.

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Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян на прес-конференції.

«У 2019 році планується зростання за всіма показниками. Падіння 2 млрд грн - це фікція», - сказав він.

За словами Омеляна, прибуток аеропорту «Бориспіль» продовжує зростати після збитків у 2014 році.

«Ми прийняли аеропорт «Бориспіль» із 300 млн грн збитків у 2014 році, в 2015 році стало майже 600 млн грн прибутку, а в 2016 році стало 1,5 млрд грн, коли ми провели низку дій. Скільки там крадуть - ще велике питання», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 15 березня ірландська авіакомпанія Ryanair, найбільший лоукостер Європи, заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів із Києва та Львова. 10 липня генеральна директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair "Бориспіль" щорічно недоотримуватиме 2 млрд грн. Він назвав договір із Ryanair фінансово невигідним для підприємства й відмовився підписувати його, поки не буде враховано вимоги аеропорту.

За словами Рябікіна, авіаперевізник Ryanair висуває аеропорту вимоги, які не відповідають українському законодавству. Серед них безкоштовні аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту й виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі 7,5 дол. на 5 років.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила, що йде з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України.