У Києві відсьогодні дорожчає проїзд у громадському транспорті

У Києві з 15 липня вводяться нові тарифи в комунальному транспорті: ціни на проїзд у метро зростуть до 5 гривень, в наземному транспорті - до 4 гривень.

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Відповідне рішення «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» КМДА прийняла 16 червня 2017 року.

Згідно з документом, разова поїздка в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері обійдеться пасажиру в 4 грн, у метрополітені (без використання пластикової карти) - 5 грн.

За умов використання пластикової безконтактної картки при разовому придбанні 1-9 поїздок затверджений тариф у розмірі 5 грн за кожну; 10-19 поїздок - 4,90 грн.; 20-29 поїздок - 4,80 грн; 30-39 поїздок - 4,70 грн; 40-49 поїздок - 4,60 грн; 50 поїздок - тариф 4,50 грн.

Заставна вартість картки залишається 12 грн.

Встановлено, що вартість разового квитка на перевезення міською електричкою, яка працює в звичайному режимі, становить 5 грн. Вартість єдиного разового квитка на проїзд у міській електричці та трамваях маршрутів № 4, 5, або в автобусах № 59, 60, 61, становитиме 7 грн.

Розпорядженням затверджено також вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті.

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Зокрема, вартість проїзного квитка на один вид транспорту (автобус, трамвай, фунікулер, тролейбус) без обмеження кількості поїздок затверджена в розмірі 170 грн в місяць (85 грн на другу половину місяця), для студентів - 85 грн на місяць, для студентів денної форми навчання - 42,5 грн в місяць (21,25 грн на другу половину місяця). Вартість місячного квитка для проїзду в метрополітені становитиме 380 грн (190 грн - на другу половину), для студентів - 190 грн, для учнів - 95 грн (47,5 грн - на другу половину місяця). Вартість місячного квитка для проїзду в міській електричці становитиме 190 грн (95 грн - на другу половину), для студентів - 95 грн, для учнів - 47,5 грн (23,75 грн - на другу половину місяця).

Вартість проїзного квитка на два види транспорту: трамвай-автобус, тролейбус-автобус, трамвай-тролейбус без обмеження кількості поїздок затверджена в розмірі 330 грн в місяць (165 грн на другу половину місяця), для студентів - 165 грн на місяць, для учнів денної форми навчання - 82,5 грн в місяць (41,25 грн на другу половину місяця). Вартість місячного квитка двома видами транспорту, один з яких - міська електричка (другий - трамвай, тролейбус або автобус) становитиме 340 грн (170 грн на другу половину місяця), для студентів - 170 грн у місяць, для студентів денної форми навчання - 85 грн в місяць (42,5 грн на другу половину місяця).

Вартість місячного квитка на два види транспорту, один з яких - метрополітен (другий - трамвай, тролейбус або автобус), становитиме 510 грн (255 грн на другу половину місяця), для студентів - 255 грн у місяць, для студентів денної форми навчання - 127,5 грн в місяць (63,75 грн на другу половину місяця). Купити місячний проїзний без обмеження кількості поїздок на метро - міську електричку можна буде за 520 грн (260 грн - на другу половину), для студентів - 260 грн, для учнів - 130 грн (65 грн - на другу половину місяця).

Встановлено, що вартість проїзного на три види транспорту в місяць без обмеження кількості поїздок становитиме:

автобус-трамвай-тролейбус - 410 грн (205 грн на другу половину місяця), для студентів - 205 грн в місяць, для учнів денної форми навчання - 102,5 грн в місяць (51,25 грн на другу половину місяця);

трамвай – метрополітен - міська електричка, а також тролейбус – метрополітен - міська електричка або автобус - метрополітен - міська електричка становитиме відповідно 680 грн (340 грн), 340 грн і 170 грн (85 грн).

Вартість проїзного на чотири види транспорту (автобус-трамвай-тролейбус-метрополітен) в місяць без обмеження кількості поїздок становитиме 710 грн (355 грн на другу половину місяця), для студентів - 355 грн у місяць, для студентів денної форми навчання - 177,5 грн в місяць (88,75 грн на другу половину місяця).

Розпорядженням також встановлено вартість проїзних квитків з обмеженою кількістю поїздок на один, два, три і чотири види транспорту. Їх ціна залежно від кількості поїздок буде становити від 190 грн до 580 грн, для студентів - від 95 до 290 грн, для учнів - від 23,75 грн до 145 грн.

Також з 15 липня підвищується на 1 гривню ціна проїзду в маршрутних таксі, які експлуатує КП "Київпастранс". "Підприємство не підвищувало ціни на маршрутки півроку тому, коли це зробили приватні перевізники. З 15 липня ціни підвищаться на 1 гривню", - заявили в "Київпастрансі".