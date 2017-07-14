Турецька авіакомпанія Pegasus Airlines відкрила рейс з Одеси до Анкари

Авіакомпанія Pegasus Airlines (Туреччина) сьогодні відкрила прямий регулярний рейс Анкара-Одеса-Анкара.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказав директор міжнародного аеропорту «Одеса» Віталій Портянко.

За його словами, сьогодні в аеропорту відбулася урочиста зустріч першого регулярного рейсу.

«Одеса вже понад 20 років має пряме повітряне сполучення з Турецькою Республікою. Ми раді, що до прямих рейсів за традиційними напрямками сьогодні додалося повітряне сполучення зі столицею Туреччини - Анкарою», - сказав Портянко.

Першим рейсом до Одеси прибули понад 100 пасажирів.

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Як зазначив представник Pegasus Airlines Олександр Яковенко, Одеса - п'ятий напрямок авіакомпанії в Україні після Харкова, Львова, Запоріжжя та Києва.

«Поки рейси виконуватимуться 4 рази на тиждень: по понеділках, середах, п'ятницях і суботах. У перспективі планується, що вони стануть щоденними», - сказав Яковенко.

Наразі виліт з міжнародного аеропорту Анкари «Есенбога» - о 1.10, з аеропорту «Одеса» - о 3.35 за місцевим часом. Час у польоті - 1 година 25 хвилин. Рейси виконуються на повітряних суднах Boeing 737-800.

Також віце-консул Генерального консульства Туреччини в Одесі Мутлу Гюрелі відзначив зміцнення відносин між двома країнами, зокрема, в політичній сфері, економіці та туризмі. За його словами, обсяг торгівлі між Україною і Туреччиною досяг 6 млрд доларів на рік; понад 600 турецьких компаній інвестують кошти в Україну.

Також зазначається, що в аеропорту «Есенбога» рейси Pegasus Airlines із Одеси стикуються з усіма напрямками маршрутної мережі зазначеної авіакомпанії: Адана, Анталья, Бодрум, Ван, Діярбакир, Ізмір, Стамбул та ін.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки. Аеропорт «Одеса» входить до ТОП-3 найбільших аеропортів України за кількістю обслужених пасажирів за підсумками першого кварталу 2017 року, пов'язаний регулярними та чартерними рейсами з містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

Авіакомпанія Pegasus Airlines заснована в 1990 році. Позиціонує себе як low-cost перевізник. Виконує польоти до 103 пунктів призначення в 40 країнах світу.