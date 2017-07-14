"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ – Миколаїв

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила на 16 липня додатковий поїзд №205/206 сполученням Київ – Миколаїв, повідомили в прес-службі компанії.

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Згідно з повідомленням, додатковий поїзд за маршрутом Київ – Миколаїв вирушить зі столиці 16 липня о 06:17 і прибуде в Миколаїв о 16:25. У зворотному напрямку поїзд вирушить 16 липня в 11:53 і прибуде до столиці в 20:50.

«Поїзд проїде через станцію ім. Т. Шевченка (місто Сміла, Черкаська обл.). У складі поїзди курсуватимуть плацкартні, купейні вагони і вагони люкс-класу», - відзначили в прес-службі.

У повідомленні наголошується, що квитки на вищезазначений поїзд вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.