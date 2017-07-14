На Одеській митниці відкриють термінал для швидкого оформлення ввезених в Україну автомобілів

В Одеській області відкриють спеціальний термінал для швидкого оформлення ввезених в Україну імпортних автомобілів. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Одеської митниці ДФС Олександр Власов.

За його словами, зараз на базі Одеської митниці реалізується пілотний проект зі створення автомобільного хаба, аналогів якого немає в Україні. Проект здійснюється під патронатом в.о. голови ДФС Мирослава Продана і голови Одеської ОДА Максима Степанова.

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«Автомобільний хаб - можливість максимум за дві доби виїхати з території порту на розмитненому автомобілі з номерами державної реєстрації будь-якого регіону України. Таке спрощення стане можливим завдяки електронній черзі й злагодженим діям 8 різних служб. Це також мінімізує корупційні ризики й суттєво прискорить митні формальності», - заявив Власов.

За його словами, пілотний проект передбачає, що людський фактор при оформленні автомобілів буде мінімізований.

Планується, що робота представників різних служб в одному терміналі значно прискорить процедуру митного та іншого оформлення авто.

Власов зазначив, що близько 10% автомобілів, що ввозяться, мають пошкодження, оскільки власникам вигідніше ввозити машини, що вже були у використанні. Згідно із законодавством, після митного оформлення власникам дається ще 10 днів на переобладнання автомобіля. Зазначений пілотний проект також передбачає роботу станції техобслуговування. Планується, що вартість послуг цієї СТО в хабі буде не вища, ніж в інших місцях.

«У хабі функціонуватиме банківський підрозділ, страхова компанія, різні експерти», - сказав Власов, запевнивши, що цей термінал стане хорошою альтернативою традиційній процедурі оформлення.

Наступного тижня має відбутися нарада, на якій буде обговорено деталі відкриття терміналу.