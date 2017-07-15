До окупованого Криму незаконно заходили понад 600 суден - прокуратура

На територію окупованого Криму незаконно заходили понад 600 суден. Про це повідомляє прокуратура АРК за підсумками наради про результати роботи відомства за шість місяців поточного року.

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"На сьогоднішній день прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактами порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї понад 600 судів, накладено арешт на три судна. Необхідно активізувати роботу в цьому напрямку", - заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Чиновник також повідомив, що за перельоти над Кримом є перші позови до авіакомпаній Росії та інших держав.

«У нас є перші позови до авіакомпаній Російської Федерації та інших держав про стягнення сум заборгованостей за вчинення авіаперельотів над тимчасово окупованою територією. Прошу охопити не тільки повітряний транспорт, але і морський та інші види транспорту», - сказав прокурор.

Зокрема, прокуратура Криму хоче стягнути з компанії-боржника, яка здійснює щоденні польоти в окупований Крим, 354,4 тисяч євро (близько 10 млн гривень).