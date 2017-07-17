Омелян розповів, коли завершаться нові переговори з Ryanair

Україна відновлює переговори з лоукостером Ryanair і планує завершити їх за кілька тижнів. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу "Інтер".

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"Для завершення переговорів потрібно кілька тижнів - це максимум. І я б дуже хотів, щоб початок польотів зі Львова і Києва було анонсовано в вересні", - заявив міністр.

Він наголосив: і президент, і уряд, і аеропорт "Бориспіль" зацікавлені, щоб лоукостер вийшов на український ринок.

"Компанія Ryanair є бізнес-орієнтованою та, звичайно, вона буде застосовувати будь-які важелі в переговорах. Це нормально, це не благодійний фонд. Для нас важливо знайти ту формулу, яка буде відповідати і інтересам України, і інтересам авіакомпанії для того, щоб це була плідна співпраця на довгі роки", - зазначив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair - заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів із Києва та Львова. Потім, через високий попит із боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, у тому числі зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник літатиме з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядається також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).

10 липня Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair "Бориспіль" щорічно недоотримуватиме 2 млрд грн. Він назвав договір із Ryanair фінансово невигідним для підприємства й відмовився підписувати його, поки не буде враховано вимоги аеропорту.

За словами Рябікіна, авіаперевізник Ryanair висуває аеропорту вимоги, які не відповідають українському законодавству. Серед них безкоштовні аеронавігація, стійки реєстрації, стоянки таксі, площі під рекламу, офіси продажу квитків, вимоги про 60 днів кредитування з боку аеропорту й виплата їм 35% прибутку від діяльності магазинів дьюті-фрі, закріплення пасажирського збору в сумі 7,5 дол. на 5 років.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила, що йде з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України в зв'язку з чим буде скасовано чотири нові маршрути з Києва та сім нових львівських маршрутів.

Пізніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що авіакомпанія Ryanair готова до відновлення переговорів з аеропортом «Бориспіль».