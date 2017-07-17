У Житомирській області на трасі “Житомир-Могилів-Подільський” дорожники почали наносити сучасну горизонтальну розмітку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, працівники дочірнього підприємства “ Житомирський облавтодор ” Державної акціонерної кампанії “ Автомобільні дороги України” приступили до нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

У прес-службі облавтодору УНІАН уточнили, що вказані роботи розпочали у ці вихідні.

«Роботи проводяться на правій смузі відремонтованого шляху державного значення М-21 «Житомир-Могилів-Подільський»», - сказано у повідомленні.

Загалом, на цій магістралі для підвищення безпеки руху заплановано розмітити сучасною швидкозастигаючою фарбою з використанням світловідбивальних кульок більше 24 кілометрів.

Нагадаємо, на Житомирщині цьогоріч планують відремонтувати майже 500 кілометрів доріг у рамках започаткованого президентом експерименту з направлення 50% позапланових доходів від митних зборів на будівництво, відновлення та реконструкцію доріг в Україні.

”358,4 млн грн зможе отримати Житомирська область від перевиконання збору митних платежів у 2017 році. Ця сума передбачена на будівництво, реконструкцію та ремонт майже 500 км автомобільних доріг у рамках експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування”, - зазначає голова Житомирської ОДА Ігор Гундич.

За його словами, кошти будуть спрямовані на капітальний і поточний ремонт доріг, також передбачено проведення експертиз якості робіт.

Зокрема, в області планують реалізувати 99 проектів дорожньої інфраструктури. Із них на 44 об’єктах заплановано провести поточний середній ремонт (305,1 млн грн), на 14 – капітальний ремонт (45,1 млн грн) та на 41 – виготовити проектно-кошторисну документацію (8,2 млн грн).

На Житомирщині, серед іншого, тривають роботи з будівництва Північного обходу Житомира, а також проводиться ремонт окремої ділянки дорожнього покриття на так званому Південному обході міста.