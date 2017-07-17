Стало відомо, коли почнуть будівництво нових станцій метро в Києві

Початок будівництва нових станцій метро в Києві на Сирецько-Печерській лінії "Проспекту Правди" і "Мостицької" заплановано на 2018 рік, станції метро "Новобіличі" на Святошинсько-Броварській лінії - на 2019 рік.

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Про це розповів начальник столичного метрополітену Віктор Брагінський в інтерв'ю Лига.net.

За його словами, відкриття направлення на Виноградар дозволить розвантажити потік на червоній гілці (перерозподілити навантаження зі станцій Нивки, Святошин, Житомирська).

"В кінці серпня проект буде переданий на експертизу, і до кінця року заплановані торги на будівництво. Хочемо розпочати роботи вже в 2018-му і за два роки запустити станції в експлуатацію", - повідомив Брагінський.

За оцінками метрополітену "Проспект Правди" буде досить завантаженою станцією Києва. Очікуваний пасажиропотік становитиме 60 тисяч осіб, що більше, ніж зараз "Лісова", і можна порівняти з "Вокзальною" в літній період.

Будівництво станції метро "Новобіличі" на Святошинсько-Броварській гілці планують почати в 2019 році.

"Зараз оголосили торги на проектування. Цього року проведемо ТЕО, наступного - проектування та експертизу. Запуск будівництва запланований імовірно на 2019 рік", - сказав начальник метрополітену.

Також, за словами Брагінського, будівництво метро на Троєщину без інвесторів нереальне. "Якщо за проектами на Виноградар та Новобіличі місто несе витрати самостійно, метро на Троєщину значно дорожче, і без інвестора проект не реалізувати", - сказав він. Там потрібно побудувати три пересадочних вузли і закупити 225 вагонів.

За його словами, китайський консорціум зараз опрацьовує попереднє ТЕО. «Вони найбільш реальні інвестори і хочуть зрозуміти обсяг фінансування будівництва. Сподіваємося через 2-3 місяці отримати від них позитивне рішення», - резюмував чиновник.

Брагінський також повідомив, що другий вихід на станції метро «Вокзальна» планують відкрити через 3-4 роки.

Як повідомляв УНІАН, з 15 липня в столичному метро подорожчав проїзд.