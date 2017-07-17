У київському метро до кінця року зникнуть жетони

До кінця 2017 року столичний метрополітен повністю відмовиться від жетонів, оскільки вони віджили себе. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

"Нашим електронним квитком вже користується понад 60% пасажирів. Жетон віджили себе, а наша кінцева мета - повна автоматизація станцій, як це працює в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

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Брагінський зауважив, що вже відкрито чотири центри обслуговування пасажирів, вже зараз реалізували електронний квиток і проїзний. Крім того, на станціях запустили технологію PayPass як альтернативу жетону.

"Додам також, що використання жетонів збільшує собівартість проїзду, адже повинен працювати штат касирів, щоб вести облік, проводити інкасацію, завантажувати бункери", - наголосив глава київського метро.

Як повідомляв УНІАН, у столиці з 15 липня підвищилася ціна проїзду не тільки в метро, автобусах, трамваях і тролейбусах, але і в маршрутних таксі, які експлуатує КП "Київпастранс".