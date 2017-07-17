Аеропорт "Гостомель" мають намір зробити базовим для лоукостів - Гройсман

Уряд України має намір протягом року зробити аеропорт "Гостомель", який зараз є базою для літаків авіабудівної компанії "Антонов" і авіакомпанії "Авіалінії Антонова", українським авіамайданчиком для лоукостів.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на результати засідання спеціальної комісії з питань розвитку авіасполучення і переговорів з лоукост-перевізниками за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Ми зараз маємо прийняти рішення, яке дозволить нам вирішити відразу кілька питань, серед яких - скасування будь-яких монополій в "Борисполі", залучення нових авіаперевізників і зниження вартості квитків для наших пасажирів", - сказав прем'єр.

Згідно з повідомленням, за результатами засідання його учасники вирішили продовжити політику активного залучення лоукостів в Україну - і не однієї компанії, а декількох, пропрацювати в якості тимчасового рішення надання умов для лоукостів в аеропортах "Бориспіль" або "Київ" (Жуляни) строком на один рік, а за цей час перетворити аеропорт "Гостомель" в аеропорт для лоукост-перевізників. Крім того, умовою залучення лоукостів має стати входження перевізників у регіональні аеропорти України.

"Ми виступаємо за єдині правила залучення авіакомпаній, у тому числі для лоукостів. При цьому у нас є різні аеропорти, є аеропортові термінали. Тому потрібна програма і нові правила залучення авіаперевізників", - підкреслив прем'єр.

При цьому Гройсман підтвердив необхідність відновлення та завершення переговорів з ірландським лоукостом Ryanair і доручив Міністерству інфраструктури проінформувати інші авіакомпанії про умови залучення перевізників в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про вихід з України через недотримання посадовими особами аеропорту "Бориспіль" раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України, у зв'язку з чим будуть скасування чотири нові маршрути з Києва і сім - зі Львова.

Керівник аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін заявив, що поки не підписував договір про співпрацю з Ryanair і вважає за доцільне обслуговувати лоукост-авіакомпанії в міжнародному аеропорту "Антонов", розташованому поблизу Гостомеля, а не на території аеропорту "Бориспіль". За словами Рябікіна, у разі підписання контракту з Ryanair "Бориспіль" щорічно буде недоотримувати 2 мільярди гривень. Він назвав угоду з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.