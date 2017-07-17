Апеляційний суд зняв арешт з акцій "Укртелекому"

Апеляційний суд Києва скасував рішення Печерського районного суду на арешт 100% корпоративних прав (акцій) мобільного оператора "ТриМоб", що належить "Укртелекому", сказано в документі, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Також у документі сказано, що суд скасував заборону державним реєстраторам і нотаріусам вносити зміни, пов'язані зі зміною засновників ТОВ "ТриМоб", зміни в статутні документи товариства, а також вчинення інших будь-яких реєстраційних дій стосовно ТОВ "Трімоб".

Рішення Апеляційного суду набирає чинності з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня Печерський суд Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про накладення арешту на акції телекомунікаційної компанії "Укртелеком" та оператора мобільного зв'язку "Трімоб".

У свою чергу, Група компаній українського бізнесмена Ріната Ахметова "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), якій належить контрольний пакет акцій оператора "Укртелеком" та його дочірньої компанії "ТриМоб", повідомила, що має намір захищати своє право власності на акції та корпоративні права цих компаній у судовому порядку.