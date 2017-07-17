Сан-Марино може стати першою 5G-країною

Оператор Telecom Italia Mobile (TIM) пообіцяв вже наступного року провести випробування мобільної мережі п’ятого покоління в національному масштабі.

Уряд Сан-Марино підписав угоду з Telecom Italia Mobile, згідно якої мобільний оператор проведе оновлення своєї 4,5G-інфраструктури. Компанія пообіцяла інтегрувати в свою мережу деякі елементи 5G, повідомляє "Новое время".

TIM має намір подвоїти кількість своїх базових станцій у Сан-Марино. Оператор заявив, що перші випробування 5G у масштабах усієї країни можна буде провести вже наступного року.

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Очікується, що пропускна здатність нової мережі зросте в десятки разів порівняно зі швидкостями, які забезпечує 4G.

Технічний директор TIM Джованні Феріго зазначив, що перша у світі мережа 5G випередить таких визнаних у світі технологічних лідерів, як Японія та Південна Корея. Оператор уже встановив близько 100 невеликих базових станцій у Турині та бере участь у випробуваннях 5G в Італії. Однак у Сан-Марино, згідно повідомлень ЗМІ, TIM має більше свободи для користування ефіром.

Сан-Марино – країна площею 61 кв. км із населенням близько 30 тис. мешканців.