На Одещині Україна та Молдова запустили спільний пункт пропуску "Кучурган - Первомайськ" (фото)

В Одеській області митники і прикордонники України та Молдови почали спільний контроль у пункті пропуску "Кучурган - Первомайськ". Як передає кореспондент УНІАН, старт спільного контролю відбувся за участі президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Молдови Павла Філіпа.

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Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні державної прикордонної служби України, у квітні цього року в пункті пропуску "Кучурган" відбулася зустріч за участі представників прикордонних і митних відомств України та Молдови.

За результатами зустрічі сторони погодили і підписали додаток до технологічної схеми організації спільного контролю осіб, транспортних засобів і товарів. На початковому етапі прикордонники Молдови перебуватимуть у напрямку в'їзду до Молдови (виїзд з України), а митники - у напрямку виїзду з Молдови (в'їзд до України).

Відзначається, що така схема дасть змогу поліпшити взаємодію між прикордонними і митними службами двох країн, сприятиме збільшенню товарообміну між Україною та Молдовою і дасть змогу говорити про новий рівень українсько-молдавських відносин.

Після завершення початкового етапу, за погодженням сторін, контролюючі сторони обох країн перейдуть до діяльності в повному обсязі, відповідно до раніше затвердженої технологічної схеми. Пропускна спроможність пункту пропуску "Кучурган" становить близько 12 тис. осіб і 3 тис. автомобілів на добу.

У спільному контролі на українсько-молдавському кордоні братимуть участь представники місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM). Про це президент України заявив після відкриття пункту пропуску.

"Зараз з нами представники цієї місії знаходяться, і вони будуть брати постійну участь в роботі спільного контролю для того, щоби ми твердо забезпечили безпеку, прозорість, антикорупційність, комфортність для тих, хто перетинає кордон", - сказав президент.

*** Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM) почала свою роботу у 2005 році. Вона сприяє нормам та процедурам прикордонного контролю, митної справи та торгівлі, які відповідають стандартам ЄС та задовольняють потреби її двох країн-партнерів.