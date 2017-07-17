Польща виграла тендер на поставку "Київпастрансу" 40 трамваїв

Великий польський виробник рейкового транспорту компанія PESA Bydgoszcz виграв тендер на поставку комунальному підприємству "Київпастранс" 40 трамвайних вагонів з низьким рівнем підлоги на суму 1,813 мільярда гривень. Про це повідомляється на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

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Згідно з оприлюдненими даними, PESA за результатами тендеру підпише з "Київпастрансом" контракт на поставку до 29 грудня 2017 року 40 низькопольних трамвайних вагонів довжиною 26 метрів.

В тендері брали участь 2 компанії – українсько-німецьке підприємство "Електронтранс" та польська PESA Bydgoszcz. Польська компанія запропонувала ціну на 1 тисячу гривень менше.

Як повідомляв УНІАН, раніше комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю до кінця 2017 року 40 низькопольних трамвайних вагонів довжиною не менше 26 метрів на очікувану суму 1,946 мільярда гривень.