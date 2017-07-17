"Богдан" запускає в серію автобус з газовим двигуном

Український автовиробник "Богдан Моторс" запускає серійне виробництво автобусів "Богдан А22115" із газовими двигунами, повідомляє прес-служба підприємства.

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"Це дасть змогу компанії вийти на нові ринки збуту та сприятиме завантаженню підприємства. Нові моделі автобусів, тролейбусів та електробусів, в тому числі газовий, повністю відповідають вітчизняним та європейським екологічним стандартам", - йдеться в повідомленні.

"Богдан А22115" працює на метані, через що його рівень шкідливих викидів в атмосферу мінімальний порівняно з дизельними чи бензиновими двигунами.

Для потреб пасажирів на інвалідних візках в новому автобусі встановлено трап для заїзду, а в передній частині салону обладнані спеціальні місця для людей з обмеженими можливостями. Загальна пасажиромісткість автобусу становить 56 осіб, у тому числі, 18 місць для сидіння.

Зазначається, що потужності підприємства наразі дозволяють виготовляти до 2200 таких автобусів на рік.