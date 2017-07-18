США зняли заборону на перевезення ноутбуків в ручній поклажі на авіарейсах із Близького Сходу

Адміністрація транспортної безпеки США повністю зняла заборону на провезення ноутбуків і інших великогабаритних електронних пристроїв на рейсах із Близького Сходу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення відомства.

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Зазначається, що заборона була знята з авіакомпанії Saudi Arabian Airlines, який є останнім із дев'яти перевізників, для яких у березні були введені дані обмеження.

Як зазначає Reuters, американські чиновники незабаром відвідають аеропорт Саудівської Аравії, щоб переконатися, що країна виконала вимоги США по забезпеченню безпеки польотів.

Нагадаємо, що в березні США заборонили перевозити в ручній поклажі електроніку, більшу за смартфон, на прямих авіасполученнях із десяти аеропортів в мусульманських країнах. Мова йшла про аеропорти в Єгипті, Йорданії, Кувейті, Марокко, Катарі, Туреччині та по два аеропорти в Саудівській Аравії і ОАЕ. Це рішення пояснили необхідністю запобігання терактів. Пристрої, великі смартфони, пасажири здають в багажне відділення. Схожий заборона в березні ввела і Великобританія.